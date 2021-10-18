В Україні знову потепліє, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n161786-teplo-povertaietsya-pogoda-v-ukrayini-na-19-jovtnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 19 жовтня зазнаватиме впливу більш теплого атлантичного повітря, яке поступово із заходу поширюватиметься територією країни, що призведе до зростання температури.

В ніч на 19 жовтня у більшості областей, а вдень також у східній частині країни — місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, вдень — +8…+13°.

Погода у Києві 18 жовтня буде хмарною, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3…+5°, вдень — +9…+11°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде з дощем вночі, вдень — без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме +3…+5°, вдень — +10…+12°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде без опадів, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть +5…+7°, вдень — +12…+14°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде з дощами вдень та вночі. Вночі очікується температура повітря +3…+5°, вдень — +10…+12°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 19 жовтня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo