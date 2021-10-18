Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
В Україні знову потепліє, фото: «Ракурс»

Тепло повертається — погода в Україні на 19 жовтня (КАРТА)

18 жов 2021, 18:26
999

Погода в Україні 19 жовтня зазнаватиме впливу більш теплого атлантичного повітря, яке поступово із заходу поширюватиметься територією країни, що призведе до зростання температури.

В ніч на 19 жовтня у більшості областей, а вдень також у східній частині країни — місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6°, вдень — +8…+13°.

Температура повітря в Європі о 15:00 19 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Києві 18 жовтня буде хмарною, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3…+5°, вдень — +9…+11°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Києві 19 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Львові буде з дощем вночі, вдень — без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме +3…+5°, вдень — +10…+12°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 19 жовтня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі буде без опадів, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть +5…+7°, вдень — +12…+14°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 19 жовтня, дані: Gismeteo

Погода у Харкові буде з дощами вдень та вночі. Вночі очікується температура повітря +3…+5°, вдень — +10…+12°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 19 жовтня, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 19 жовтня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.


Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів