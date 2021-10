ABBA випустить невидану пісню 1978 року

Гурт ABBA, фото: «Газета.ру»

АВВА, відомий шведський музичний квартет, утворений в 1972 році в Стокгольмі, свій останній студійний альбом випустив у 1981 році.

У листопаді 2021 року, після майже 40 років після розпаду групи, очікується вихід нового альбому. До цього, 22 жовтня, група випустить пісню Just A Notion, яка раніше не видавалася, хоча була записана ще у 1978 році. Про це повідомляється на сторінці групи в соціальній мережі Instagram.

Цей трек був записаний для альбому Voulez-Vous (1979 рік) проте так і не увійшов до нього. Уривок з пісні вийшов в 1994 році, її повну версію заспівали в 1999 році на альбомі триб’ют-групи ABBA.

Нагадаємо, на початку вересня ABBA випустила перші дві нові пісні за останні 40 років — фортепіанну баладу I Still Have Faith in You та композицію Do not Shut Me Dow.