Группа ABBA, фото: «Газета.ру»

Ракурс

АВВА, известный шведский музыкальный квартет, образованный в 1972 году в Стокгольме, свой последний студийный альбом выпустил в 1981 году.

В ноябре 2021 года, после почти 40 лет после распада группы, ожидается выход нового альбома. До этого, 22 октября, группа выпустит песню Just A Notion, которая ранее не издавалась, хотя была записана еще в 1978 году. Об этом сообщается на странице группы в социальной сети Instagram.

Этот трек был записан для альбома Voulez-Vous (1979 год), однако так и не вошел в него. Отрывок из песни вышел в 1994 году, ее полную версию спели в 1999 году на альбоме трибьют-группы ABBA.

Напомним, в начале сентября ABBA выпустила первые две новые песни за последние 40 лет — фортепианную балладу I Still Have Faith in You и композицию Do not Shut Me Dow.