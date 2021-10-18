Бороться с приднестровскими террористами училась СБУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n161788-borotsya-s-pridnestrovskimi-terroristami-uchilas-sbu-video.htmlРакурс
СБУ провела антитеррористические учения в приграничных районах Винницкой области.
По легенде учений, «террористы» планировали совершить серию взрывов на объектах Днестровского гидротехнического каскада, после чего сбежать на территорию непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что особенностью этих тренировок был очень сложные условия — поиск и нейтрализация одновременно нескольких диверсионных групп вблизи границы в ночное время.
Одну из «диверсионных» групп в ходе учений задержали возле их укрытия, при попытке приблизиться к террористически уязвимому объекту.
Другая группа после неудачной попытки «заминирования» объекта «захватила заложников» и выдвинула требования к руководству государства.
В результате проведенных переговоров и совместных антитеррористических мероприятий, силовики отвлекли внимание вооруженных"диверсантов" и ликвидировали их. Всех заложников освободили, — отмечается в сообщении.
В тренировках были задействованы:
- подразделения региональных управлений СБУ;
- подразделения полиции;
- подразделения Нацгвардии;
- подразделения Госпогранслужбы;
- представители органов власти и местного самоуправления.
Напомним, недавно СБУ провела масштабные учения на границе с РФ.