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Ракурс
СБУ провела антитеррористические учения в приграничных районах Винницкой области, фото: СБУ

Бороться с приднестровскими террористами училась СБУ (ВИДЕО)

18 окт 2021, 19:38
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СБУ провела антитеррористические учения в приграничных районах Винницкой области.

По легенде учений, «террористы» планировали совершить серию взрывов на объектах Днестровского гидротехнического каскада, после чего сбежать на территорию непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что особенностью этих тренировок был очень сложные условия — поиск и нейтрализация одновременно нескольких диверсионных групп вблизи границы в ночное время.

Одну из «диверсионных» групп в ходе учений задержали возле их укрытия, при попытке приблизиться к террористически уязвимому объекту.

Другая группа после неудачной попытки «заминирования» объекта «захватила заложников» и выдвинула требования к руководству государства.

В результате проведенных переговоров и совместных антитеррористических мероприятий, силовики отвлекли внимание вооруженных"диверсантов" и ликвидировали их. Всех заложников освободили, — отмечается в сообщении.

В тренировках были задействованы:

  • подразделения региональных управлений СБУ;
  • подразделения полиции;
  • подразделения Нацгвардии;
  • подразделения Госпогранслужбы;
  • представители органов власти и местного самоуправления.

СБУ провела антитеррористические учения в приграничных районах Винницкой области, фото: СБУ


Напомним, недавно СБУ провела масштабные учения на границе с РФ.

Источник: Ракурс


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