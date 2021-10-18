Выдача моментального кредита: все особенности и "подводные камни"

https://racurs.ua/n161762-vydacha-momentalnogo-kredita-vse-osobennosti-i-podvodnye-kamni.html

Ракурс

Когда зарплаты не хватает на то, чтобы удовлетворить все свои желания, многие люди отправляются в банк за кредитом. Если ваши «хотелки» могут немного подождать, а финансовое положение внушает уверенность в завтрашнем дне, это может стать неплохим решением вопроса. Оформление банковского займа отнимает несколько часов, а иногда и несколько дней. Время необходимо для проведения проверки кредитной истории, сбора справок с места работы и жительства, беседы с поручителями и анализа полученной информации.

Но что делать тем, кто нуждается в деньгах немедленно и не может ждать? Ситуации в жизни бывают разные и в случае, к примеру, аварии или внезапной необходимости обратиться к врачу, но размышления и сбор документов просто нет времени. В этом случае выходом из ситуации станет моментальный займ (например, в www.dinero.ua). Микрофинансовые организации выдают деньги быстро и без лишних вопросов, поэтому нужную сумму можно получить уже через 15−20 минут после подачи заявки.

Кто может оформить моментальный кредит

Для получения быстрого займа не нужно обладать какими-то особенными качествами. Напротив, клиентами МФО часто становятся люди, которые являются не слишком желанными клиентами для обычных банков. Среди них:

пенсионеры;

безработные;

студенты;

добровольцы, вернувшиеся из зоны АТО/ООС;

женщины, находящиеся в декретном отпуске;

украинцы, вынужденные ездить на заработки в другие страны;

люди, не имеющие официального трудоустройства;

граждане, получившие судимость;

другие.

Возрастные ограничения в каждой МФО могут немного отличаться, но обычно моментальные займы выдают клиентам от 18 до 70−75 лет.

Как получить деньги

Для оформления быстрого кредита нужно иметь паспорт, налоговый код и платежную карточку с положительным балансом — банк в этом случае роли не играет, подойдет любой. Также необходим телефон или ноутбук с выходом в интернет. Принцип работы все МФО примерно одинаков. Для получения денег нужно:

перейти на сайт МФО;

заполнить анкету-заявку, указав персональные данные;

ввести номер и серию паспорта, код ИНН;

указать желаемую сумму и срок, спустя который ее планируется вернуть;

верифицировать карточку — провести платеж хотя бы на 1 грн, чтобы подтвердить, что карта действительна;

отправить заявку на рассмотрение.

МФО почти никогда не отказывают потенциальным заемщикам, поэтому деньги придут на карточку примерно через 20 минут.

Кому откажут в выдаче быстрого кредита

МФО не обращают внимание на плохую кредитную историю или отсутствие официального трудоустройства. Тут не потребуют привлечения поручителей и не станут интересоваться залогом. Существует лишь две причины, которые могут повлиять на принятие отрицательного решения:

неправдивые/ошибочные данные, введенные при заполнении анкеты;



наличие большой непогашенной просрочки по другим кредитам.

В первом случае достаточно подать заявку еще раз, внимательно введя нужную информацию, а во втором — поискать способы погасить задолженность.