Александр Лукашенко, фото: «Пул Первого»

https://racurs.ua/n161793-prezident-lukashenko-ne-suschestvuet-mid-francii.html

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Франция не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

В связи с этим посол страны в Беларуси Николя де Лакост так и не вручил самопровозглашенному президенту Лукашенко верительные грамоты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой МИДа Франции.

В соответствии с общеевропейской позицией о непризнании легитимности результатов президентских выборов августа 2020 года, посол Франции действительно не вручил верительные грамоты господину Лукашенко. Копия грамот была передана министру иностранных дел Беларуси согласно дипломатическим правилам, — отмечают в дипломатическом ведомстве.

Верительная грамота — документ, с помощью которого осуществляется аккредитация дипломатического представителя. Прибыв в страну назначения дипломатический представитель обязан для осуществления своих функций как можно быстрее вручить верительные грамоты главе этого государства.

Лакост проработал послом Франции в Минске меньше года. За это время он с Лукашенко так и не увиделся, ограничившись передачей копий верительных грамот министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею 8 декабря 2020 года.

17 октября Лакост покинул Беларусь.

Этот отъезд произошел после одностороннего решения белорусских властей о прекращении действия аккредитации, выданной ему 31 августа 2020 года, в силу того что посол не вручил верительные грамоты господину Лукашенко, — отмечают в МИДе Франции.

В дипломатическом ведомстве отмечают, что теперь Лакост — «специальный посланник» Франции по Беларуси.

Франция будет и впредь поддерживать белорусский народ в содействии устойчивому политическому решению белорусского кризиса, — заверили в ведомстве.



В августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, победителем которых был объявлен многолетний президент страны Александр Лукашенко. Официальные результаты спровоцировали массовые акции протеста, участники которых считали выборы сфальсифицированными, а настоящим победителем — оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Белорусские силовики жестоко подавили протестные акции, в Беларуси зафиксированы многочисленные случаи репрессий против оппозиционно настроенных граждан.