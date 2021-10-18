«Слуги» хотят исключить из фракции коллегу, не поддержавшую закон об олигархах

Людмила Буймистер, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n161794-slugi-hotyat-iskluchit-iz-frakcii-kollegu-ne-podderjavshuu-zakon-ob-oligarhah.html

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Народного депутата Людмилу Буймистер могут исключить из состава парламентской фракции «Слуга народа».

Решение инициировать соответствующую процедуру было принято сегодня, 18 октября, на заседании фракции «Слуга народа». Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

На заседании фракции «Слуга народа» принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава, — отметила Палийчук.

Также Палийчук сообщила, что фракция решила во время заседания Верховной Рады завтра, 19 октября, работать до исчерпания всех вопросов повестки дня и принять законопроекты по реформированию банковской сферы и приведению статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

Кроме того, 21 октября состоится внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят законопроекты по евроинтеграции.

23 сентября парламент со скандалом принял в целом так называемый закон об олигархах — «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Буймистер стала единственным депутатом из «Слуги народа», которая проголосовала против этого законопроекта. Впоследствии она объяснила свою позицию опасением, что этот закон может привести к диктатуре, поскольку наделяет СНБО полномочиями контролировать информационную политику СМИ и устанавливает экономический контроль.

Буймистер также отметила, что тщательно изучила опыт борьбы с олигархами в США, ЕС и Южной Кореи и подготовила поправки к этому законопроекту, но их при голосовании не приняли во внимание.