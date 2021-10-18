Пик коронавируса приближается — к чему готовиться

Кузин. Фото: istock

https://racurs.ua/n161750-pik-koronavirusa-priblijaetsya-k-chemu-gotovitsya.html

Ракурс

Пик коронавируса в Украине уже приближается. Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что следующие несколько недель станут критическими для осенней волны коронавируса.

Наибольшая нагрузка на систему здравоохранения ожидается в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года. Об этом он заявил на брифинге.

То, что мы сейчас видим в статистике, это начало активной волны, рост заболеваемости. Бремя этой волны и то, насколько оно будет большим, будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас, — заявил Кузин.

Отмечается, что количество летальных случаев от COVID-19 в Украине увеличилась на 22% за неделю, а число новых случаев заболевания возросло на 11%. Сейчас заполненность коек составляет 57%. В ближайшее время «красных» зон станет больше.

За все время пандемии в Украине 53% летальных исходов из-за коронавируса пришлись на возрастную группу 70+ и почти 29% смертей были зафиксированы у украинцев возрасте 60−69 лет.

Подавляющее большинство новых случаев заболевания вызваны мутировавшим штаммом «Дельта». Из-за этого больше пациентов нуждается в лечении в отделениях интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Как известно, с 21 октября полиция начнет выборочно проверять лицензированных перевозчиков, которые перевозят людей между областями. Путешествовать можна будет только тем, кто имеет паспорт вакцинации, одну дозу вакцины или ПЦР-тест. Также в городах начнут работать мобильные группы, которые будут проверять масочный режим в метро и других видах общественного транспорта.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине с понедельника, 18 октября, усилили сразу в четырех регионах. Речь идет о Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепровской областях, которые перешли в «красную» зону.