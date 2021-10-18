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Курс валют – сколько стоят доллар и евро

Курс валют — сколько стоят доллар и евро (ИНФОГРАФИКА)

18 окт 2021, 11:47
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Курс доллара в Украине по состоянию на 18 октября упал на 1 копейку — валюта стоит 23,34 грн.

Официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 30,45 грн за евро, то есть гривна ослабла на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16.00 котировки гривны к доллару установились на уровне 26,34/26,36 грн/долл., к евро — на уровне 30,45/30,47 грн/евро.

Новое укрепление гривны эксперты назвали «аномальным», учитывая увеличение стоимости энергетического импорта в стране и рост доходности американских облигаций, что обычно плохо сказывается на национальной валюте.


Укрепление гривны происходит благодаря выручке аграриев и металлургов, а также предложений от IT-сферы первой половины месяца.

Источник: Ракурс


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