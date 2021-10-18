Курс валют – сколько стоят доллар и евро

https://racurs.ua/n161749-kurs-valut-skolko-stoyat-dollar-i-evro-infografika.html

Ракурс

Курс доллара в Украине по состоянию на 18 октября упал на 1 копейку — валюта стоит 23,34 грн.

Официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 30,45 грн за евро, то есть гривна ослабла на 2 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16.00 котировки гривны к доллару установились на уровне 26,34/26,36 грн/долл., к евро — на уровне 30,45/30,47 грн/евро.

Новое укрепление гривны эксперты назвали «аномальным», учитывая увеличение стоимости энергетического импорта в стране и рост доходности американских облигаций, что обычно плохо сказывается на национальной валюте.

Укрепление гривны происходит благодаря выручке аграриев и металлургов, а также предложений от IT-сферы первой половины месяца.