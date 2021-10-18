Курс валют – скільки коштують долар і євро

https://racurs.ua/ua/n161749-kurs-valut-skilky-koshtuut-dolar-i-ievro-infografika.html

Ракурс

Курс долара в Україні станом на 18 жовтня впав на 1 копійку — валюта коштує 23,34 грн.

Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 30,45 грн за євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки. Про це свідчать дані НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16.00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,34/26,36 грн/дол., до євро — на рівні 30,45/30,47 грн/євро.

Нове зміцнення гривні експерти назвали «аномальним» з огляду на збільшення вартості енергетичного імпорту в країні й зростання дохідності американських облігацій, що зазвичай погано позначається на національній валюті.

Зміцнення гривні наразі відбувається завдяки виторгу аграріїв та металургів, а також пропозицій від IT-сфери першої половини місяця.