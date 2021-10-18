Лотереї для вакцинованих не спонукали американців робити щеплення. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161748-robyty-covid-vakcynaciu-v-ssha-motyvuvaly-lotereyamy-chy-spracuvav-zadum.html

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Державні лотереї в США не стали стимулом для вакцинації громадян від коронавірусної хвороби.

Наприклад, у Нью-Йорку будь-хто, який отримав вакцину від COVID-19, міг виграти 5 млн дол., а в штаті Огайо п’ять осіб отримували по мільйону, а в штаті Меріленд — по 40−400 тис. дол. Лотереї запровадили після того, як число вакцинованих знизилося з 3,6 млн в день протягом одного тижня на початку квітня до 2 млн щодоби до 3 травня. Про це повідомляє AMA Health Forum.

Результати дослідження вчених з університетів Колорадо в Денвері, Сан-Дієго, Бентлі й Орегона свідчать, що тактика державних лотерей для вакцинованих не принесла очікуваних плодів.

Науковці вивчили щоденні дані щодо вакцинації в 19 штатах, в яких ввели лотереї за щеплення з 28 квітня по 1 липня. Їх порівнювали з темпами імунізації в штатах, де ніяких розіграшів грошей щепленим не пропонували. У розглянутий період на всій території США зробили 37,2 млн уколів першими компонентами вакцин, у тому числі 19,2 млн у штатах, що оголосили лотерею. Виявилося, що значної статистики організованими лотереями й показниками вакцинації не було.

Станом на сьогодні, в США одну дозу вакцини отримало 66% населення. Досі вакцинацію не пройшли понад 65 млн американців.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу може закінчитися вже у 2022 році, однак це не означає, що COVID-19 повністю зникне.

Джерело: AMA Health Forum