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Ракурс
Лотереи для вакцинированных не побудили американцев делать прививки. Фото: УП

COVID-вакцинацию в США мотивировали лотереями — сработал ли замысел

18 окт 2021, 11:35
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Государственные лотереи в США не стали стимулом для вакцинации граждан от коронавирусной болезни.

Например, в Нью-Йорке любой, который получил вакцину от COVID-19, мог выиграть 5 млн долл., а в штате Огайо пять человек получали по миллиону, а в штате Мэриленд — по 40−400 тыс. долл. Лотереи ввели после того, как число вакцинированных снизилось с 3,6 млн в день в течение одной недели в начале апреля до 2 млн ежесуточно к 3 мая. Об этом сообщает AMA Health Forum.

Результаты исследования ученых из университетов Колорадо в Денвере, Сан-Диего, Бентли и Орегона свидетельствуют, что тактика государственных лотерей для вакцинированных не принесла ожидаемых плодов.

Ученые изучили ежедневные данные по вакцинации в 19 штатах, в которых ввели лотереи за прививки с 28 апреля по 1 июля. Их сравнивали с темпами иммунизации в штатах, где никаких розыгрышей денег привитым не предлагали. В рассматриваемый период на всей территории США сделали 37,2 млн уколов первыми компонентами вакцин, в том числе 19,2 млн в штатах, объявили лотерею. Оказалось, что значительной статистики организованными лотереями и показателями вакцинации не было.

По состоянию на сегодня, в США одну дозу вакцины получило 66% населения. До сих пор вакцинацию не прошли более 65 млн американцев.


Напомним, в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году, однако это не означает, что COVID-19 полностью исчезнет.

Источник: AMA Health Forum

Источник: Ракурс


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