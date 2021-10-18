Верховный суд просит пересмотреть роль «международников» в Этическом совете

Судебная реформа. Фото: istock

https://racurs.ua/n161747-verhovnyy-sud-prosit-peresmotret-rol-mejdunarodnikov-v-eticheskom-sovete.html

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Судебная реформа в Украине оспаривается Верховным судом. В Конституционный суд поступило представление по проверке конституционности абзацев о порядке назначения на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Верховный суд оспаривает пункты, касающиеся деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В конституционном представлении обжалованы:

положения, предусматривающие остановку полномочий члена ВРП, по которому приняли рекомендацию об увольнении к решению вопроса об увольнении;

положение о единовременной оценке соответствия членов ВРП занимаемым должностям Этическим советом;

положения о порядке освобождения от должности членов ВРП, по которым Этический совет принял рекомендацию об увольнении. Согласно этому положению, субъекты назначения членов ВСП должны рассмотреть следующие рекомендации, иначе член ВСП считается уволенным в соответствии с законом;

положения, согласно которым при принятии решений Этическим советом решающее значение имеют голоса, отданные ее членами по квоте международных и иностранных организаций.

Верховный суд подчеркивает, что такой порядок принятия решений нарушает принцип независимости судей, регламентированный статьей 126 Конституции Украины, путем «превалирование волеизъявления представителей международных организаций над членами Этического совета из числа судей или судей в отставке, определенных Советом судей Украины».

Однако сама возможность участия международных представителей в Этическом совете не является предметом обжалования.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Верховного суда Валентина Данишевская объяснила, почему судебную реформу отдали на экспертизу Конституционному суду. По ее словам, обращение Верховного суда вовсе не направлено на то, чтобы подорвать реформу.