Верховний суд вимагає переглянути роль міжнародних експертів в Етичній раді

Судова реформа. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161747-verhovnyy-sud-vymagaie-pereglyanuty-rol-mijnarodnyh-ekspertiv-v-etychniy-radi.html

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Судова реформа в Україні оскаржується Верховним судом. До Конституційного суду надійшло подання щодо перевірки конституційності абзаців про порядок призначення на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Верховний суд оскаржує пункти, що стосуються діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП. Про це повідомляє прес-служба суду.

У конституційному поданні оскаржено:

положення, які передбачають зупинку повноважень члена ВРП, щодо якого ухвалили рекомендацію про звільнення до розв’язання питання про звільнення;

положення щодо одноразової оцінки відповідності членів ВРП займаним посадам Етичною радою;

положення щодо порядку звільнення з посади членів ВРП, щодо яких Етичною радою ухвалено рекомендацію про звільнення. Згідно із цим положенням суб'єкти призначення членів ВРП повинні розглянути такі рекомендації, інакше член ВРП вважається звільненим відповідно до закону;

положення, за якими при ухваленні рішень Етичною радою вирішальне значення мають голоси, віддані її членами по квоті міжнародних та іноземних організацій.

Верховний суд наголошує, що такий порядок ухвалення рішень Етичної ради порушує засаду незалежності суддів, регламентовану статтею 126 Конституції України, шляхом «превалювання волевиявлення представників міжнародних організацій над членами Етичної ради з-поміж суддів або суддів у відставці, визначених Радою суддів України».

Однак сама можливість участі міжнародних представників в Етичній раді не є предметом оскарження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голова Верховного суду Валентина Данішевська пояснила, чому судову реформу віддали на експертизу Конституційного суду. За її словами, звернення Верховного суду зовсім не направлене на те, щоби підірвати реформу.