Пік коронавірусу наближається — до чого готуватися

Кузін. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161750-pik-koronavirusu-nablyjaietsya-do-chogo-gotuvatysya.html

Ракурс

Пік коронавірусу в Україні вже наближається. Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наступні кілька тижнів стануть критичними для осінньої хвилі коронавірусу.

Найбільше навантаження на систему охорони здоров’я очікується наприкінці жовтня й до середини листопада з поступовим спадом до кінця року й у першому кварталі 2022 року. Про це він заявив на брифінгу.

Те, що ми зараз бачимо в статистиці, це початок активної хвилі, зростання захворюваності. Тягар цієї хвилі й те, наскільки вона буде великою, залежатиме від відповідальної поведінки кожного з нас, — заявив Кузін.

Наголошується, що кількість летальних випадків від COVID-19 в Україні збільшилася на 22% за тиждень, а число нових випадків захворювання зросло на 11%. Наразі заповненість ковідних ліжок становить 57%. Найближчим часом «червоних» зон стане більше.

За весь час пандемії в Україні 53% летальних випадків через коронавірус прийшлося на вікову групу 70+ і майже 29% смертей було зафіксовано в українців віком 60−69 років.

Переважна більшість нових випадків захворювання спричинена мутованим штамом «Дельта». Через це більше пацієнтів потребує лікування у відділеннях інтенсивної терапії та штучної вентиляції легень.

Як відомо, з 21 жовтня поліція почне вибірково перевіряти ліцензованих перевізників, які перевозять людей між областями. Подорожувати можна буде тільки тим, хто має паспорт вакцинації, одну вакцину або ПЛР-тест. Також у містах почнуть працювати мобільні групи, які перевірятимуть масковий режим у метро та інших видах громадського транспорту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні з понеділка, 18 жовтня, посилили відразу в чотирьох регіонах. Йдеться про Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпровську області, які перейшли в «червону» зону.