Пік коронавірусу наближається — до чого готуватися

Пік коронавірусу наближається — до чого готуватисяhttps://racurs.ua/ua/n161750-pik-koronavirusu-nablyjaietsya-do-chogo-gotuvatysya.htmlРакурс
Пік коронавірусу в Україні вже наближається. Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наступні кілька тижнів стануть критичними для осінньої хвилі коронавірусу.
Найбільше навантаження на систему охорони здоров’я очікується наприкінці жовтня й до середини листопада з поступовим спадом до кінця року й у першому кварталі 2022 року. Про це він заявив на брифінгу.
Те, що ми зараз бачимо в статистиці, це початок активної хвилі, зростання захворюваності. Тягар цієї хвилі й те, наскільки вона буде великою, залежатиме від відповідальної поведінки кожного з нас, — заявив Кузін.
Наголошується, що кількість летальних випадків від COVID-19 в Україні збільшилася на 22% за тиждень, а число нових випадків захворювання зросло на 11%. Наразі заповненість ковідних ліжок становить 57%. Найближчим часом «червоних» зон стане більше.
За весь час пандемії в Україні 53% летальних випадків через коронавірус прийшлося на вікову групу 70+ і майже 29% смертей було зафіксовано в українців віком 60−69 років.
Переважна більшість нових випадків захворювання спричинена мутованим штамом «Дельта». Через це більше пацієнтів потребує лікування у відділеннях інтенсивної терапії та штучної вентиляції легень.
Як відомо, з 21 жовтня поліція почне вибірково перевіряти ліцензованих перевізників, які перевозять людей між областями. Подорожувати можна буде тільки тим, хто має паспорт вакцинації, одну вакцину або ПЛР-тест. Також у містах почнуть працювати мобільні групи, які перевірятимуть масковий режим у метро та інших видах громадського транспорту.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні з понеділка, 18 жовтня, посилили відразу в чотирьох регіонах. Йдеться про Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпровську області, які перейшли в «червону» зону.