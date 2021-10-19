Новий рекорд смертей від COVID-19 за добу зафіксували в Україні

Коронавірус в Україні. Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

https://racurs.ua/ua/n161797-novyy-rekord-smertey-vid-covid-19-za-dobu-zafiksuvaly-v-ukrayini.html

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Коронавірус в Україні продовжує бити сумні рекорди.

За добу в Україні зафіксували 15 тис. 579 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих аж 1 тис. 309 дітей та 282 медичних працівників. До лікарень потрапили 2 тис. 852 особи, а одужали 7 тис. 776 хворих. Найбільше нових випадків заражень за добу в Одеській, Харківській, Запорізькій областях, Києві. Про це 19 жовтня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Смертельних випадків від «ковіду» за добу — новий рекорд. За 18 жовтня померли 538 осіб, а раніше максимум смертей за добу становив 481 особу.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 660 тис. 273 особи, а одужали 2 млн 337 тис. 194 особи. Померли від коронавірусу 61 тис. 368 осіб.

У МОЗ повідомили, що з початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 14 млн 635 тис. 480 щеплень. Першу дозу отримали 8 млн 65 тис. 760 осіб, а повністю імунізовані та отримали дві дози 6 млн 573 тис. 564 особи. Медики заявляють, що 95% госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня не були вакцинованими.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наступні кілька тижнів стануть критичними для осінньої хвилі коронавірусу. Найбільше навантаження на систему охорони здоров’я очікується наприкінці жовтня й до середини листопада з поступовим спадом до кінця року й у першому кварталі 2022 року.