Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Лікарня швидкої допомоги Львова

Новий рекорд смертей від COVID-19 за добу зафіксували в Україні

19 жов 2021, 09:18
999

Коронавірус в Україні продовжує бити сумні рекорди.

За добу в Україні зафіксували 15 тис. 579 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих аж 1 тис. 309 дітей та 282 медичних працівників. До лікарень потрапили 2 тис. 852 особи, а одужали 7 тис. 776 хворих. Найбільше нових випадків заражень за добу в Одеській, Харківській, Запорізькій областях, Києві. Про це 19 жовтня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Смертельних випадків від «ковіду» за добу — новий рекорд. За 18 жовтня померли 538 осіб, а раніше максимум смертей за добу становив 481 особу.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 660 тис. 273 особи, а одужали 2 млн 337 тис. 194 особи. Померли від коронавірусу 61 тис. 368 осіб.

У МОЗ повідомили, що з початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 14 млн 635 тис. 480 щеплень. Першу дозу отримали 8 млн 65 тис. 760 осіб, а повністю імунізовані та отримали дві дози 6 млн 573 тис. 564 особи. Медики заявляють, що 95% госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня не були вакцинованими.

Ліжковий фонд в Україні. Інфографіка: РНБО


Вакцинація в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що наступні кілька тижнів стануть критичними для осінньої хвилі коронавірусу. Найбільше навантаження на систему охорони здоров’я очікується наприкінці жовтня й до середини листопада з поступовим спадом до кінця року й у першому кварталі 2022 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів