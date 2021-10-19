Как будут проверять «ковид»-сертификаты с QR-кодом, рассказала полиция

https://racurs.ua/n161823-kak-budut-proveryat-kovid-sertifikaty-s-qr-kodom-rasskazala-policiya.html

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Как будут контролировать «ковид"-сертификаты, рассказала Национальная полиция. Правоохранители будут проверять сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции у украинцев за QR-кодом выборочно, а ответственность за невакцинированного от COVID-19 пассажира будет нести перевозчик.

Проверки (COVID-сертификатов с QR-кодом — ред.) будут проводиться выборочно, соответствующими рейдовыми группами, в состав которых будут входить и полицейские, и представители Госпотребслужбы и муниципальной охраны, и Укртрансбезопасности, если мы говорим о проверках пассажирских перевозок, а также представители органов местного самоуправления, — уточнила спикер главы Нацполиции Марьяна Рева, пишет «Укринформ».

По ее словам, такие группы будут проводить рейды в местах, где есть ограничения в соответствии с установленным карантином. В частности, в «красной» зоне правоохранители смогут проверять наличие «ковид"-сертификатов у посетителей заведений общественного питания, досуга, ТРЦ, непродовольственных рынков.

Там запрещено находиться в заведениях общественного питания, учреждениях досуга, ТРЦ, на непродовольственных рынках лицам, которые не имеют сертификата о вакцинации… Эти места усиленно будут патрулюроваться и проверяться межведомственными рейдовыми группами, — сообщила Рева.

Спикер главы Нацполиции уточнила также о проверках в «оранжевых» регионах.

Все зависит от того, какая область в какой зоне находится. Самое простое, можно так сказать — это «красные» зоны, потому что там есть строго определенный перечень (карантинных ограничений — ред.), много чего нельзя, только при условии, если люди имеют соответствующие документы, подтверждающие их COVID-безопасность. Если это «оранжевая» зона — то там конкретно по каждому решению комиссии ТЭБ и ЧС нужно смотреть, потому что они могут по своему усмотрению усиливать карантин… Если мы говорим о пассажирских перевозках, то там еще разрешено иметь соответствующий отрицательный результат на коронавирус, который действует в течение 72 ч, — добавила она.

Она отметила, что полицейские имеют на личных планшетах соответствующее программное обеспечение и с помощью этого ПО смогут сканировать QR-код и проверять действие сертификата.

Штраф за невакцинированных пассажиров будет платить перевозчик. Также полиция будет штрафовать пассажиров без маски.

Напомним, недавно стало известно, что полиция будет проверять COVID-сертификаты по QR-кодах. Нацполиция Украины уже установила на планшеты правоохранителей соответствующее программное обеспечение, которое позволяет считывать QR-код с международными и внутренними сертификатами о вакцинации.