Як перевірятиме “ковід”-сертифікати з QR-кодом, розповіла поліція

https://racurs.ua/ua/n161823-yak-pereviryatyme-kovid-sertyfikaty-z-qr-kodom-rozpovila-policiya.html

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Як контролюватимуть «ковід"-сертифікати, розповіла Національна поліція. Правоохоронці перевірятимуть сертифікати про вакцинацію від коронавірусної інфекції в українців за QR-кодом вибірково, а відповідальність щодо невакцинованого від COVID-19 пасажира нестиме перевізник.

Перевірки (COVID-сертифікатів за QR-кодом — ред.) проводитимуться вибірково, відповідними рейдовими групами, до складу яких входитимуть і поліцейські, і представники Держпродспоживслужби та муніципальної охорони, і Укртрансбезпеки, якщо ми говоримо про перевірки пасажирських перевезень, а також представники органів місцевого самоврядування, — уточнила спікер глави Нацполіції Мар’яна Рева, пише «Укрінформ».

З її слів, такі групи проводитимуть рейди у місцях, де є обмеження відповідно до встановленого карантину. Зокрема, у «червоній» зоні правоохоронці зможуть перевіряти наявність «ковід"-сертифікатів у відвідувачів закладів громадського харчування, дозвілля, ТРЦ, непродовольчих ринків.

Там заборонено перебувати у закладах громадського харчування, закладах дозвілля, ТРЦ, на непродовольчих ринках особам, котрі не мають сертифіката про вакцинацію… Ці місця посилено патрулюватимуться і перевірятимуться міжвідомчими рейдовими групами, — поінформувала Рева.

Спікер глави Нацполіції уточнила також щодо таких перевірок у «помаранчевих» регіонах.

Все залежить від того, яка область у якій зоні перебуває. Найпростіше, можна так сказати — це «червоні» зони, тому що там є конкретно визначений перелік (карантинних обмежень — ред.), багато чого не можна, лише за умови, якщо люди мають відповідні документи, які підтверджують їхню COVID-безпечність. Якщо це «помаранчева» зона — то там конкретно по кожному рішенню комісії ТЕБ та НС потрібно дивитися, тому що вони можуть на свій розсуд посилювати карантинні обмеження… Якщо ми говоримо про пасажирські перевезення, то там ще дозволено мати відповідний негативний результат на коронавірус, який чинний упродовж 72 год, — додала вона.

Вона зазначила, що поліцейські мають на особових планшетах відповідне програмне забезпечення і за допомогою цього ПЗ зможуть сканувати QR-код та перевіряти чинність сертифікату.

Штраф за невакцинованих пасажирів платитиме перевізник. Також поліція штрафуватиме пасажирів без маски.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що поліція перевірятиме COVID-сертифікати за QR-кодом. Нацполіція України вже встановила на планшети правоохоронців відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів про вакцинацію.