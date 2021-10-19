Під час розгляду закону про столицю можуть застосувати спецпроцедуру. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n161822-korniienko-ne-vykluchyv-zastosuvannya-specprocedury-do-rozglyadu-zakonu-pro-stolycu.html

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Закон про столицю в другому читанні Верховна Рада може розглянути за спеціальною процедурою.

До проекту закону № 2143−3 «Про місто Київ — столицю України» надійшло майже 1 тис. поправок. Про це 19 жовтня на брифінгу заявив перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, повідомила прес-служба «Слуги народу».

Ми обіцяли, що до грудня його ухвалять, і щоб до нового року набув чинності. Думаю, в цих графіках ми маємо і залишатися, — упевнений Корнієнко.

Парламентар запевняє, що документ не передбачає зменшення повноважень мера столиці, а передає очільнику міста виконавчий комітет, «щоб він за все відповідав, щоб він призначав членів виконкомів». За словами Корнієнка, водночас голова КМДА координуватиме роботу центральних органів виконавчої влади на місцях та «дбайливо наглядатиме», що передбачає Європейська хартія місцевого самоврядування. Голову Київської міської державної адміністрації призначатиме президент за поданням Кабміну.

Дбайливо вказуватиме місцевій владі на чолі з законно обраним мером на недоліки в розробці тих актів, які розроблятиме Київрада та виконком. Це нормальна практика. Це ті самі префекти, до яких ми йдемо, — зазначив перший заступник голови ВРУ.

Нагадаємо, восени конфлікт Офісу президента з мером Києва Віталієм Кличком продовжується. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування отримав з Банкової наказ терміново повернутися до повторного розгляду законопроекту 2143−3, відомого як проект закону «Про столицю».