Нам Кличко як мокре горить — Данілов

https://racurs.ua/ua/n160029-nam-klychko-yak-mokre-goryt-danilov.html

Ракурс

Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони України, згадав про ситуацію із захистом архітектурних пам’яток Києва та розкритикував мера столиці Віталія Кличка. За його словами, РНБО зверталося до місцевої влади усіх міст України з прохання визначити перелік об'єктів архітектурної спадщини.

РНБО попросило: люди добрі, припиняйте знущатися над тим, що є нашим надбанням, зробіть перелік цих об'єктів, які ви не можете передавати своїм депутатам для будівництва хмарочосів. Київ перетворили у бозна-що. Яке було чарівне місто, зараз їдеш — одні одоробали стоять… З Києва роблять якийсь хутір. Це неприпустимо. Ми не можемо собі дозволити в столиці України таке поводження з нашим архітектурним надбанням, — зазначив Данілов в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Журналіст поцікавилася у нього, що РНБО планує робити з Кличком.

Послухайте, нам Кличко як мокре горить. Що він нам? В Київраді є депутати, вони так само несуть спільну відповідальність з Кличком за все, що відбувається. Ми просимо: друзі, давайте з’ясуємо, де ваші архітектурні надбання. Ми всі міста так просили. Давайте ми з’ясуємо і по кожному будемо мати розуміння, що ми робимо, в який спосіб ми їх реставруємо, — підсумував секретар РНБО.



Разом з тим Данілов ухилився від відповіді на запитання про те, чи варто найближчим часом очікувати внесення змін до закону про столицю.