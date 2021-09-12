Нам Кличко «как мокрое горит» - Данилов

https://racurs.ua/n160029-nam-klichko-kak-mokroe-gorit-danilov.html

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Алексей Данилов, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, вспомнил о ситуации с защитой архитектурных памятников Киева и раскритиковал мэра столицы Виталия Кличко. По его словам, СНБО обращалось к местным властям всех городов Украины с просьбой определить перечень объектов архитектурного наследия.

СНБО попросило: люди добрые, прекращайте издеваться над тем, что является нашим достоянием, сделайте перечень этих объектов, которые вы не можете передавать своим депутатам для строительства небоскребов. Киев превратили в черт знает что. Какой был очаровательный город, сейчас едешь — одни чучела стоят… Из Киева делают какой-то хутор. Это недопустимо. Мы не можем себе позволить в столице Украины такое поведение с нашим архитектурным достоянием, — отметил Данилов в интервью «Радио Свобода».

Журналист поинтересовалась у него, что СНБО планирует делать с Кличко.

Послушайте, нам Кличко как мокрое горит. Что он нам? В Киевсовете есть депутаты, они так же несут общую ответственность с Кличко за все происходящее. Мы просим: друзья, давайте выясним, где ваши архитектурные достояния. Мы ко всем городам обратились. Давайте мы выясним и по каждому будем иметь понимание, что мы делаем, каким образом мы их реставрируем, — подытожил секретарь СНБО.



Вместе с тем Данилов уклонился от ответа на вопрос о том, стоит ли в ближайшее время ожидать внесения изменений в закон о столице.