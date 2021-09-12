Когда «возьмутся» за Портнова, рассказали в СНБО

https://racurs.ua/n160028-kogda-vozmutsya-za-portnova-rasskazali-v-snbo.html

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Попадет ли Андрей Портнов, пророссийский политик и бывший заместитель главы Администрации президента во времена Виктора Януковича, под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Предоставьте нам информацию. Об Андрее Портнове известно много всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких, как Портнов, очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы. Как только будут доказательства, если только будут представления соответствующие у нас, мы такой вопрос можем отрабатывать, — рассказал Данилов в интервью «Радио Свобода», отвечая на вопрос читателя.

Он отметил также, что если бы не занимал должность секретаря СНБО, то с утра бы к вечеру составлял бы подобные списки.

Напомним, экс-нардеп из окружения Януковича Портнов вернулся в Киев в мае 2019 года после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Его связывают с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Портнов бежал из Украины в 2014 году после Революции достоинства.