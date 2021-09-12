Шесть приоритетов Кабмина до 2030 года назвал Шмыгаль

https://racurs.ua/n160027-shest-prioritetov-kabmina-do-2030-goda-nazval-shmygal.html

Ракурс

Шесть приоритетов в работе Кабинета министров Украины до 2030 года назвал премьер Денис Шмыгаль. По его мнению, мировые правительства должны взять на себя восстановление экономики после пандемии коронавируса, однако это невозможно будет реализовать без участия общества и бизнеса.

Мы разработали впервые за время Независимости десятилетнюю стратегию экономического развития до 2023 года. Там есть более 30 векторов, 12 программ, которые будут выводить нашу страну из кризисов, с которыми мы сталкиваемся, — отметил Шмыгаль во время форума «Европа: направление восстановление» в Польше.

По словам премьера, правительство Украины сосредоточится на следующих приоритетах:

стратегическое планирование;

развитие медицины;

развитие инфраструктуры;

зеленый переход;

торговля и инвестиции;

усиление региональной безопасности;

Шмыгаль добавил, что сейчас в Украине очень много строят дорог и восстанавливают инфраструктуру.

Ключевой вызов для Украины — безопасность в регионе. Безопасность на европейском континенте, в черноморском регионе. Мы столкнулись с агрессией. Семь лет ведем войну с Россией, которая оккупировала часть наших территорий, — напомнил глава Кабмина.



Также он отметил, что одна из главных задач правительства — работать над тем, чтобы количество людей среднего класса увеличивалось.