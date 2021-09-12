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Шість пріоритетів уряду до 2030 року назвав Шмигаль
Шість пріоритетів уряду до 2030 року назвав Шмигальhttps://racurs.ua/ua/n160027-shist-priorytetiv-uryadu-do-2030-roku-nazvav-shmygal.htmlРакурс
Шість пріоритетів в роботі Кабінету міністрів України до 2030 року назвав прем'єр Денис Шмигаль. На його думку, уряди у світі мають взяти лідерство у відновленні економік після пандемії коронавірусу, проте це неможливо буде реалізувати без участі суспільства й бізнесу.
Ми розробили вперше за часи Незалежності десятилітню стратегію економічного розвитку до 2023 року. Там є понад 30 векторів, 12 програм, які виводитимуть нашу країну із криз, з якими ми стикаємося, — зазначив Шмигаль під час форуму «Європа: напрямок відбудова», що відбувся у Польщі.
За словами прем'єра, уряд України зосередиться на наступних пріоритетах:
стратегічне планування;
розвиток медицини;
розбудова інфраструктури;
зелений перехід;
торгівля та інвестиції;
посилення регіональної безпеки;
Шмигаль додав, що зараз в Україні дуже багато будують доріг та відновлюють інфраструктуру.
Ключовий виклик для України — безпека в регіоні. Безпека на європейському континенті, чорноморському регіоні. Ми стикнулися з агресією. Сім років ведемо війну з Росією, яка окупувала частину наших територій, — нагадав очільник Кабміну.
Також він зауважив, що одне з головних завдань уряду — працювати над тим, щоб кількість людей середнього класу зростала.
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