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Ракурс
Шість пріоритетів уряду до 2030 року назвав Шмигаль

Шість пріоритетів уряду до 2030 року назвав Шмигаль

12 вер 2021, 12:38
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Шість пріоритетів в роботі Кабінету міністрів України до 2030 року назвав прем'єр Денис Шмигаль. На його думку, уряди у світі мають взяти лідерство у відновленні економік після пандемії коронавірусу, проте це неможливо буде реалізувати без участі суспільства й бізнесу.

Ми розробили вперше за часи Незалежності десятилітню стратегію економічного розвитку до 2023 року. Там є понад 30 векторів, 12 програм, які виводитимуть нашу країну із криз, з якими ми стикаємося, — зазначив Шмигаль під час форуму «Європа: напрямок відбудова», що відбувся у Польщі.

За словами прем'єра, уряд України зосередиться на наступних пріоритетах:

  • стратегічне планування;

  • розвиток медицини;

  • розбудова інфраструктури;

  • зелений перехід;

  • торгівля та інвестиції;

  • посилення регіональної безпеки;

Шмигаль додав, що зараз в Україні дуже багато будують доріг та відновлюють інфраструктуру.

Ключовий виклик для України — безпека в регіоні. Безпека на європейському континенті, чорноморському регіоні. Ми стикнулися з агресією. Сім років ведемо війну з Росією, яка окупувала частину наших територій, — нагадав очільник Кабміну.


Також він зауважив, що одне з головних завдань уряду — працювати над тим, щоб кількість людей середнього класу зростала.

Джерело: Ракурс


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