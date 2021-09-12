Коли “візьмуться” за Портнова, розповіли в РНБО

https://racurs.ua/ua/n160028-koly-vizmutsya-za-portnova-rozpovily-v-rnbo.html

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Чи потрапить Андрій Портнов, проросійський політик й колишній заступник глави Адміністрації президента за часів Віктора Януковича, під санкції Ради національної безпеки і оборони України, розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть провадження відповідні у нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати, — розповів Данілов в інтерв’ю «Радіо Свобода», відповідаючи на питання читача.

Він зауважив також, що якби не займав посаду секретаря РНБО, то з ранку б до вечора складав би подібні списки.

Нагадаємо, екс-нардеп з оточення Януковича Портнов повернувся до Києва в травні 2019 року після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського. Його пов’язують з генпрокурором Іриною Венедіктовою. Портнов втік з України у 2014 році після Революції гідності.