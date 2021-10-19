Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
При рассмотрении закона о столице могут применить спецпроцедуру. Фото: ВВС

Корниенко не исключил применения спецпроцедуры к рассмотрению закона о столице

19 окт 2021, 14:16
999

Закон о столице во втором чтении Верховная Рада может рассмотреть по специальной процедуре.

К проекту закона № 2143−3 «О городе Киев — столице Украины» поступило почти 1 тыс. поправок. Об этом 19 октября на брифинге заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, сообщила пресс-служба «Слуги народа».

Мы обещали, что к декабрю его примут, и чтобы к Новому году вступил в силу. Думаю, в этих графиках мы должны и оставаться, — уверен Корниенко.

Парламентарий уверяет, что документ не предусматривает уменьшение полномочий мэра столицы, а передает главе города исполнительный комитет, «чтобы он за все отвечал, чтобы он назначал членов исполкомов». По словам Корниенко, в то же время председатель КГГА будет координировать работу центральных органов исполнительной власти на местах и «бережно надзирать», что предусматривает Европейская хартия местного самоуправления. Главу Киевской городской государственной администрации будет назначать президент по представлению Кабмина.


Бережно будет указывать местным властям во главе с законно избранным мэром на недостатки в разработке тех актов, которые будет разрабатывать Киевсовет и исполком. Это нормальная практика. Это те самые префекты, к которым мы идем, — отметил первый заместитель председателя ВРУ.

Напомним, осенью конфликт Офиса президента с мэром Киева Виталием Кличко продолжается. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства получил с Банковой приказ срочно вернуться к повторному рассмотрению законопроекта 2143−3, известного как проект закона «О столице».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров