Более 90 тыс. смертей — эксперты о последствиях COVID-19 до конца 2021 годаhttps://racurs.ua/n161821-bolee-90-tys-smertey-eksperty-o-posledstviyah-covid-19-do-konca-2021-goda.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса продолжает уносить жизни украинцев.
По разным сценариям экспертов Киевской школы экономики, количество умерших от COVID-19 может составлять от 68 до 92 тыс. человек. Об этом шла речь во время еженедельного онлайн-брифинге Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики (КШЭ).
Смертность выросла за последнюю неделю на 17%, это замедление роста смертности относительно предыдущих темпов роста. Но это замедление темпов связано с четырьмя выходными днями на прошлой неделе, — отметил руководитель Центр экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганищенко. — На этой неделе мы будем видеть завышенные числа.
Что касается нового рекорда по смертности — 538 человек, отмечает Ганищенко, это может быть следствием довнесение данных за выходные дни. Поэтому в КШЭ ожидают, что официальные данные по смертности от COVID-19 в ближайшие дни будут устанавливать новые печальные рекорды.
Отмечается, что в Украине уже пять регионов попали в «красный» уровень эпидопасности. Еще четыре региона показывают достаточно критическую динамику;
- Житомирская область;
- Луганская область;
- Сумская область;
- Харьковская область.
Ганиченко добавил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.