В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Эпидемия коронавируса продолжает уносить жизни украинцев.

По разным сценариям экспертов Киевской школы экономики, количество умерших от COVID-19 может составлять от 68 до 92 тыс. человек. Об этом шла речь во время еженедельного онлайн-брифинге Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики (КШЭ).

Смертность выросла за последнюю неделю на 17%, это замедление роста смертности относительно предыдущих темпов роста. Но это замедление темпов связано с четырьмя выходными днями на прошлой неделе, — отметил руководитель Центр экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганищенко. — На этой неделе мы будем видеть завышенные числа.

Что касается нового рекорда по смертности — 538 человек, отмечает Ганищенко, это может быть следствием довнесение данных за выходные дни. Поэтому в КШЭ ожидают, что официальные данные по смертности от COVID-19 в ближайшие дни будут устанавливать новые печальные рекорды.

Отмечается, что в Украине уже пять регионов попали в «красный» уровень эпидопасности. Еще четыре региона показывают достаточно критическую динамику;

Житомирская область;

Луганская область;

Сумская область;

Харьковская область.

Ганиченко добавил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.