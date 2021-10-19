Голосование в ВРУ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n161820-netochnosti-v-zakone-ob-oligarhah-mogut-peregolosovat-kornienko.html

Ракурс

Неточности в законопроекте об олигархах могут переголосовать Верховная Рада.

Сейчас парламентский комитет исследует возможность корректировки текста в соответствии со ст. 131 регламента. Технические ошибки, которые возникли во время голосования, могут устранить уже 20 или 21 октября. Об этом заявил новый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко в кулуарах парламента.

Вполне возможно, что мы завтра или в четверг еще раз проголосуем отредактировать техническое, чтобы устранить технические ошибки, которые возникли в результате голосования, — заявил он.

Как известно, проект закона об олигархах принимался под протест оппозиционных фракций и блокирование трибуны. Дмитрий Разумков в это время находился на самоизоляции из-за повторного заболевания ковидом. «Слуги» добились включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции Разумкова и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок. При этом во время голосования по «спецпроцедуре» одновременно учли три правки, которые противоречат друг другу.

Речь о поправках под номерами 396, 398, 406. В частности, правка 398 авторства самого Разумкова предполагает: решение о признании лица олигархом принимает председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по представлению независимой комиссии, создаваемой для рассмотрения таких вопросов. Зато в поправке 406 говорится о том, что решение о признании лица олигархом принимает СНБО.

Напомним, партия «Голос» заявляла, что закон об олигархах в Верховной Раде могут отменить уже 19 октября. Лидер этой партии Кира Рудик заявила, что ее фракция полностью поддержит решение об отмене этого законопроекта.