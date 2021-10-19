Голосування у ВРУ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n161820-netochnosti-v-zakoni-pro-oligarhiv-mojut-peregolosuvaty-korniienko.html

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Неточності в законопроекті про олігархів можуть переголосувати Верховна Рада.

Зараз парламентський комітет досліджує можливість бути корегування тексту відповідно до ст. 131 регламенту. Технічні помилки, які виникли під час голосування, можуть усунути вже 20 або 21 жовтня. Про це заявив новий заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко в кулуарах парламенту.

Цілком можливо, що ми завтра або в четвер ще раз проголосуємо відредагування технічне, щоб усунути технічні помилки, які виникли в результаті голосування, — заявив він.

Як відомо, проект закону про олігархів ухвалювався під протест опозиційних фракцій та блокування трибуни. Дмитро Разумков у цей час перебував на самоізоляції через повторне захворювання на ковід. «Слуги» домоглися включення законопроекту в порядок денний всупереч позиції Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок. При цьому під час голосування за «спецпроцедурою» одночасно врахували три правки, які суперечать одна одній.

Мова про поправки під номерами 396, 398, 406. Зокрема, правка 398 авторства самого Разумкова передбачає: рішення щодо визнання особи олігархом приймає голова Національного агентства з питань запобігання корупції за поданням незалежної комісії, що створюється для розгляду таких питань. Натомість у поправці 406 йдеться про те, що рішення про визнання особи олігархом ухвалює РНБО.

Нагадаємо, партія «Голос» заявляла, що закон про олігархів у Верховній Раді можуть скасувати вже 19 жовтня. Лідер цієї партії Кіра Рудик заявила, що її фракція цілковито підтримає рішення про скасування цього законопроекту.