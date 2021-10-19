Рада засвітила Зеленському “зелене” світло для закону про олігархів

https://racurs.ua/ua/n161819-rada-zasvityla-zelenskomu-zelene-svitlo-dlya-zakonu-pro-oligarhiv.html

Ракурс

Верховна Рада розглянула 12 блокуючих проектів постанов до так званого закону про олігархів.

Народні депутати на пленарному засіданні парламенту 19 жовтня провалили усі постанови про скасування рішення Верховної Ради щодо ухвалення закону про деолігархізацію. Їхніми авторами були переважно нардепи із «Євросолідарності».

Жодна із них не набрала достатньої кількості голосів, повідомляється у трансляції з парламенту.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що екс-спікер Дмитро Разумков та його наступник Руслан Стефанчук не поділили підпис під законом про олігархів.

Законопроект ухвалили за головування Разумкова, хоч і у його відсутність в залі через хворобу. Він вважає, що, згідно з рішенням Конституційного суду, спікер підписує законопроект, засвідчуючи, що це саме той текст законопроекту, який був прийнятий у Раді в той чи інший день, коли він голосувався.

Нинішній очільник парламенту Руслан Стефанчук не знайшов у рішенні Конституційного суду доводів Разумкова про те, що рішення, які приймались при колишньому голові Верховної Ради, підписуються тільки екс-спікером.

Новий спікер розповів, що юристи готують довідку щодо цієї колізії, а для підписання антиолігархічного закону є дві перешкоди: 12 постанов про скасування голосування за нього і три правки, які суперечать одна одній. Нардепи ухвалили тоді, що одночасно є три органи, які «номінуватимуть» громадян в олігархи: РНБО, НАЗК і комісія при НАЗК.

Раніше Стефанчук заяляв, що підпише закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» після розгляду блокуючих проектів постанов.