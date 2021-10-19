Підняти мінімальні ціни на горілку і вина планує уряд

https://racurs.ua/ua/n161818-pidnyaty-minimalni-ciny-na-gorilku-i-vyna-planuie-uryad.html

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Підвищити мінімальні ціни на алкоголь, зокрема горілку та вина, пропонує Міністерство економіки України. Про це йдеться в проекті постанови Кабінету міністрів, оприлюдненій на сайті міністерства.

Роздрібні ціни Мінекономіки пропонує підняти на:

горілку і лікеро-горілчані вироби — на 8,3%,

віскі, ром і джин — на 8,4%,

коньяк (бренді) — на 4,8−8,3%,

виноробну продукцію — на 8,2−34,2%.

Роздрібні ціни на звичайні (неігристі) вина, вина ігристі і газовані винні напої залишаться без змін.

Пропозицію підвищити ціну в Мінекономіки пояснюють тим, що з 2018 року виробництво 1 літра 100% спирту подорожчало на 14,7% - із майже 140 грн до понад 160 грн. За інформацією профільного відомства, зростання мінімальних цін на алкоголь допоможе збільшити прибуток виробників з 1 грн/л 100% спирту до 20 грн/л.

У разі підвищення вартості мінімальна ціна оптової реалізації 1 літра 100% спирту, який використовується при розрахунках розміру податкових зобов’язань при виробництві горілки та лікеро-горілчаних виробів, становитиме 368,84 грн з ПДВ (у 2018 році — 321,34 грн), а його роздрібна ціна — 484,1 грн (у 2018 році — 447,02 грн).