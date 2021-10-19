Чиновникам заборонять піаритися за державні кошти. Фото: Голос

https://racurs.ua/ua/n161817-chynovnykam-zaboronyat-piarytysya-za-koshty-platnykiv-podatkiv-novyy-zakonoproekt.html

Ракурс

Фракція партії «Голос» у Верховній Раді хоче заборонити політикам та чиновникам піаритися за гроші українців.

Парламентарі зареєстрували у Верховній Раді проект закону, який зобов’яже владу на всіх інформаційний матеріалах вказувати, що це робиться за гроші платників податків. Про це 19 жовтня повідомила партія «Голос» у Facebook.

Це буде гарним нагадуванням і чиновникам, і громадянам, що будувати школи, садочки чи дороги, оновлювати інфраструктуру та парки — це те, зокрема, заради чого громадяни найняли політиків та чиновників на роботу, — наголосила лідер партії Кіра Рудик.

Зазначається, що проект закону передбачатиме, що влада буде зобов’язана опубліковувати інформаційні матеріали щодо бюджетних проектів із обов’язковим текстовим повідомленням: «Реалізовано за кошти платників податків» або «Реалізується за кошти платників податків». При цьому цей текст має займати не менше 15% загальної площі всієї реклами.

Аналогічні вимоги пропонується запровадити й щодо висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Автори законопроекту пропонують заборонити розповсюдження політичної реклами, яка містить інформацію щодо програм та заходів, які здійснюються за рахунок коштів держбюджету чи місцевих бюджетів, без текстового повідомлення: «Реалізовано за кошти платників податків» або «Реалізується за кошти платників податків».

У «Голосі» зазначили, що фракція повністю підтримує електронну петицію № 22/123558-еп на офіційному сайті президента, якою пропонується зобов’язати владу на всіх інфоматеріалах вказувати фразу «за кошти платників податків».

Нагадаємо, Кабмін готує законопроект про так звані непрямі методи податкового контролю. Завдяки ньому податкова зможе уточнювати походження коштів, спрямованих на придбання цінних активів.