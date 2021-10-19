Чиновникам запретят пиариться за государственные средства. Фото: Голос

https://racurs.ua/n161817-chinovnikam-zapretyat-piaritsya-za-dengi-nalogoplatelschikov-novyy-zakonoproekt.html

Ракурс

Фракция партии «Голос» в Верховной Раде хочет запретить политикам и чиновникам пиариться за деньги украинцев.

Парламентарии зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, который обяжет власть на всех информационный материалах указывать, что это делается за деньги налогоплательщиков. Об этом 19 октября сообщила партия «Голос» в Facebook.

Это будет хорошим напоминанием и чиновникам, и гражданам, строить школы, садики или дороги, обновлять инфраструктуру и парки — это то, в частности, ради чего граждане наняли политиков и чиновников на работу, — подчеркнула лидер партии Кира Рудик.

Отмечается, что проект закона будет предусматривать, что власть будет обязана опубликовывать информационные материалы о бюджетных проектах с обязательным текстовым сообщением: «Реализован за средства налогоплательщиков» или «Реализуется за средства налогоплательщиков». При этом этот текст должен занимать не менее 15% общей площади всей рекламы.

Аналогичные требования предлагается ввести и по освещению деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Авторы законопроекта предлагают запретить распространение политической рекламы, которая содержит информацию относительно программ и мероприятий, осуществляемых за счет средств госбюджета или местных бюджетов, без текстового сообщения: «Реализован за средства налогоплательщиков» или «Реализуется за средства налогоплательщиков».

В «Голосе» отметили, что фракция полностью поддерживает электронную петицию № 22/123558-ЭП на официальном сайте президента, которой предлагается обязать власть на всех инфоматериалах указывать фразу «за средства налогоплательщиков».

Напомним, Кабмин готовит законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Благодаря нему налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов.