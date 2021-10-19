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В Киеве вскоре начнут отопительный сезон, фото:

Когда в Киеве начнут отопительный сезон, рассказали в КГГА

19 окт 2021, 12:58
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В Киеве в конце недели ожидается снижение температуры, поэтому с субботы, 23 октября, начнется подключение домов к теплу.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает «Официальный портал Киева».

Отмечается, что, согласно нормам законодательства, орган местной власти может принять решение о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура опустится до +8° в течение трех суток подряд.

Пантелеев добавил, что для объектов социальной сферы — школ, детсадов, больниц — отопительный сезон уже начался. Эти учреждения по их индивидуальными заявлениями начали подключать к теплу с 1 октября.

Чиновник отметил, что общая протяженность тепловых сетей столицы составляет более 2,7 тыс. км, к ней подключены более 11 тыс. домов.


Поэтому для полного подключения этой системы необходимы семь дней, — отметил он.

Источник: Ракурс


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