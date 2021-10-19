Разумков считает себя «слугой» и хочет сидеть близ Арахамии

https://racurs.ua/n161815-razumkov-schitaet-sebya-slugoy-i-hochet-sidet-bliz-arahamii.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, ранее возглавлявший Верховную Раду, заявил, что после отставки должен автоматически войти в состав президентской фракции «Слуга народа», поскольку перед вступлением в должность спикера он не писал заявление о выходе из монобольшинства.

Об этом Разумков рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады 19 октября.

Ситуация следующая: в свое время 29 августа (2019 — ред.) я вступил во фракцию «Слуга народа». Согласно регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместитель не входят ни в одну фракцию. Эта норма была выполнена, но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе (из фракции — ред.) не было, и об исключении фракция не принимала решения. Поэтому после завершения моей каденции на этом посту фактически я автоматически возвращаюсь во фракцию, — отметил Разумков.

По его словам, на сайте Верховной Рады указано, что он является внефракционным нардепом, однако «по логике он входит во фракцию „Слуга народа“». На уточнение, должен ли он стать автоматически снова «слугой», Разумков ответил: «Думаю, что, к сожалению для коллег, да».

Вместе с тем депутат добавил, что направил письмо на имя главы монобольшинства Давида Арахамия с просьбой согласовать его направление для дальнейшей работы в качестве члена парламентского комитета по вопросам свободы слова. Также политик в кулуарах Рады предложил Арахамии сесть рядом с ним на место нардепа-«слуги» Александра Корниенко, которого сегодня Рада избрала вице-спикером (теперь он должен пересесть в президиум). Однако Арахамия ответил, что есть уже две кандидатуры парламентариев, которые могут сесть рядом с ним, и попросил Разумкова подождать.

Позже зампредседателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отметила, что не видела заявления Разумкова о вхождении во фракцию.

Если посмотреть на сайте Верховной Рады, то фамилия Разумкова числится среди внефракционных, это юридически, — подытожила она.

Напомним, «Слуга народа» уволила Разумкова с должности спикера Верховной Рады и назначила вместо него Руслана Стефанчука.