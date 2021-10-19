Гибель Помпеи. Картина Карла Брюлова

https://racurs.ua/n161814-gibel-pompei-arheologi-raskopali-skelet-mujchiny-kotoryy-ubegal-ot-vulkana.html

Ракурс

Частично разрушенный скелет мужчины обнаружили на берегу моря возле руин древнеримского города Геркуланум.

Итальянские археологи установили, что мужчина в возрасте 40−45 лет погиб, не успев добежать от Везувия до воды, в которой он рассчитывал найти укрытие. Волна вулканического пепла и газов настигла жителя древнего города буквально в нескольких шагах от морского берега. Об этом сообщает издание Ansa.

Везувий остановил его в двух шагах от моря и миража спасения, — отметил директор археологического парка Франческо Сирано, намекая на то, что извержение не щадило даже тех, кто успел добежать до воды.

По его словам, научные гипотезы, окружающих тайну смерти последней обнаруженной жертвы извержения 79 года, теперь в руках экспертов, которые могут радоваться этим результатам.

Министр культуры Италии Дарио Франческини уже назвал находку «сенсационным открытием».

Как известно, города Помпеи, Геркуланум и Стабии были полностью погребены под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия в 79 году н. е. Первые раскопки в этом районе прошли в 1592 году.

Напомним, ученые установили, что извержение вулкана на Помпеях уничтожило все живое всего за 15 минут. Именно столько времени понадобилось гигантскому облаку пепла с Везувия, чтобы убить всех жителей древнего города. Смертельное облако имело температуру свыше 100° по Цельсию и состояло из CO2, хлоридов, частиц раскаленного пепла и вулканического стекла.