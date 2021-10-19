Вакцинация в Украине первой дозой обеспечила защиту 72% привитых

В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n161813-vakcinaciya-v-ukraine-pervoy-dozoy-obespechila-zaschitu-72-privityh.html

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Вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 обеспечила показатель защиты 72% у привитых.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил аналитик Евгений Истребин со ссылкой на данные о госпитализации вакцинированных, опубликованные на дашборда Минздраве.

Истребин отмечает, что соответствующие данные доступны только с 11 октября, без информации относительно момента вакцинации и сведений о том, получили привитые вторую дозу. Согласно им, за восемь дней:

госпитализирован 27 тыс. 461 пациент;

среди госпитализированных 1 тыс. 595 пациентов были вакцинированы хотя бы одной дозой (5,8%).

С учетом числа вакцинированных людей одной дозой 7,9 млн и численности населения 38 млн имеем 21% вакцинированного населения первой дозой, — отмечает Истребин.

Думаю если бы провести анализ по тем, кто получил полный курс вакцинации, и прошло не менее 14 дней с момента окончания курса, то результат будет 80−90% как и в странах, где ответственно и подробно ведется медицинская статистика, — считает аналитик.



По данным Минздрава, по состоянию на сегодня, 19 октября, от COVID-19 одной дозой вакцины привиты более 8 млн украинцев, из них более 193 тыс. провакцинированы за минувшие сутки, 18 октября.