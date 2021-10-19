Вакцинація в Україні першою дозою забезпечила захист 72% щеплених

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161813-vakcynaciya-v-ukrayini-pershou-dozou-zabezpechyla-zahyst-72-scheplenyh.html

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Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 забезпечила показник захисту 72% у щеплених.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив аналітик Євген Істребін з посиланням на дані про госпіталізацію вакцинованих, опубліковані на дашборді МОЗ.

Істребін зазначає, що відповідні дані доступні лише з 11 жовтня, без інформації щодо моменту вакцинації і відомостей про те, чи отримали щеплені другу дозу. Згідно з ними, за вісім днів:

госпіталізований 27 тис. 461 пацієнт;

серед госпіталізованих 1 тис. 595 пацієнтів були вакциновані хоча б однієї дозою (5,8%).

З урахуванням числа вакцинованих людей однією дозою 7,9 млн і чисельності населення 38 млн маємо 21% вакцинованого населення першою дозою, — зазначає Істребін.

Думаю якби провести аналіз по тим хто отримав повний курс вакцинації, і минуло не менше 14 днів з моменту закінчення курсу, то результат буде 80−90%, як і в країнах де відповідально і детально ведеться медична статистика, — вважає аналітик.



За даними МОЗ, станом на сьогодні, 19 жовтня, від COVID-19 одною дозою вакцини щеплено понад 8 млн українців, з них понад 193 тис. провакциновано за минулу добу, 18 жовтня.