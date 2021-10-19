Брак вугілля зупинив понад половину енергоблоків українських ТЕС

https://racurs.ua/ua/n161812-brak-vugillya-zupynyv-ponad-polovynu-energoblokiv-ukrayinskyh-tes.html

Ракурс

Брак вугілля зупинив понад половину енергоблоків українських ТЕС — йдеться про 12 з 23 блоків теплових електростанцій державної компанії «Центренерго», які простоюють через брак палива-вугілля та природного газу.

Про це свідчать дані системного диспетчера НЕК «Укренерго» станом на 19 жовтня.

Станом на 10.30 вівторка, працюють тільки три з 23 енергоблоків державних ТЕС (13%).

На кожній з трьох ТЕС працює по одному енергоблоку сумарним навантаженням 631 МВт.

Решта блоків або не можуть нести навантаження через відсутність палива, або знаходяться на поточних і аварійних ремонтах.

Нагадаємо, 13 жовтня приватна компанія ДТЕК екстрено поставила на державну «Центренерго» 37,5 тис. т вугілля, щоб уникнути зупинки державних електростанцій. ТЕС зіткнулися з браком вугілля ще влітку 2021 року. Дефіцит вугілля спостерігався через неможливість його закупівлі й аномально низькі ціни на електроенергію.

Запаси вугілля на ТЕС «Центренерго» за вихідні зросли на 37%, зокрема завдяки екстреній поставці. У Міністерстві енергетики зазначили, що з 12 по 17 жовтня на всі три ТЕС надійшло 55,3 тис. т вугілля.

Раніше заступник міністра енергетики Максим Немчинов розповів, що в Україні немає достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.