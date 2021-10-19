Латвія запроваджує локдаун через COVID-19. Фото: РБК

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Локдаун запроваджують у Латвії через пандемію коронавірусної хвороби.

Суворий карантин діятиме з 21 жовтня по 15 листопада. Передбачена комендантська година, яка діятиме з 20.00 до 5.00. Виняток становитимуть поїздки на роботу і з роботи. Про це заявив прем'єр-міністр країни Крішьяніс Кариньш, повідомляє телеканал LSM.

Латвія На першому місці в світі по загальній захворюваності. Дуже багато нещеплених людей. Якщо ми радикально щось не поміняємо, лікарні не зможуть допомогти не тільки хворим коронавірусом, але і тим вакцинованим, у яких загостряться інші захворювання, — зазначив він.

Зазначається, що більшість громадян працюватимуть віддалено. Особисто бути присутнім на роботі можуть тільки співробітники виробництв, будівництва та життєво-важливих галузей економіки. З магазинів працюватимуть лише продуктові магазини, зоомагазини та аптеки. Також не зачинятимуть мінімаркети біля будинків.

На період локдауну в Латвії заборонені всі розважальні, спортивні та культурні заходи. Шкільні канікули продовжать на один тиждень. З 1 листопада учні перших-третіх класів повернуться в школи, з 15 листопада — учні четвертих і дванадцятих класів.

За даними Університету Хопкінса, Латвія вийшла на перше місце з поширення коронавірусу серед населення. У Латвії вакциновані 54% повнолітніх людей, при тому, що середній показник по Євросоюзу становить 74%.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я переконані, що уникнути локдауна в Україні не вдасться. За добу в Україні зафіксували 15 тис. 579 нових підтверджених випадків COVID-19. Кількість померлих теж новий рекорд — за 18 жовтня померли 538 осіб.