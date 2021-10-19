Антивакцинатори з іконами прийшли до Ради, фото - Pavlovskiy News

https://racurs.ua/ua/n161810-antyvakcynatory-z-ikonamy-pryyshly-do-rady-foto.html

Ракурс

Під Верховною Радою 19 жовтня проходить церковний мітинг проти вакцинації.

У розпал нового спалаху смертності від ускладнень коронавірусу протестувальники прийшли до середмістя столиці із іконами і антивакцинальними гаслами. Також учасники мітингу принесли з собою хрест.

Зокрема, учасники акції протесту біля Ради виступають проти вакцинації дітей. Біля парламенту відбувся й молебень, повідомляє телеграм-канал Pavlovskiy News.

Протестувальники не згодні з планами уряду дозволити вакцинацію дітей. На їхніх плкатах були написи: «Вакцинація вбиває", «Ні медичним експериментам. Захистимо наших дітей».

18 жовтня очільник профільного комітету Михайло Радуцький заявив, що уряд розглядає разом з Держспоживстандартом та технічною групою МОЗ можливість вакцинації дітей від 12−14 років за медичними показами, оскільки 15−20% нових інфікованих в країні — це діти.

Нагадаємо, що у найближчі кілька тижнів Київ може опинитися в «червоній» зоні.

В Україні з 21 жовтня запроваджуються обмеження на користування громадським транспортом. Для того, щоб сісти у транспорт, людям необхідно буде мати при собі документи, що доводять відсутність хвороби, або ж сертифікат про вакцинацію.