Нові правила карантину – хто зможе їздити в потягах. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n161599-novi-pravyla-karantynu-kogo-zmoje-yizdyty-v-potyagah.html

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Карантин в Україні посилили у багатьох сферах. Зокрема, з 21 жовтня змінюються правила перевезень пасажирів «Укрзалізниці».

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, на поїзд пускатимуть тільки ковід-безпечних пасажирів. Про це нагадали в прес-службі «Укрзалізниці».

Залізничні перевезення у далекому сполученні (денні, нічні та швидкісні поїзди) на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності:

документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус, який чинний 72 години;

Пасажирів, в яких немає «коронавірусних» документів, на поїзд пускати не будуть. Провідник має право відмовити в доступі.

На громадян віком до 18 років ці правила не будуть поширюватися. Зазначається, що повернення коштів за придбані білети здійснюється згідно з правилами перевезень.

Також «Укрзалізниця» планує розташувати платні лабораторії для експрес-тестування на коронавірус на великих залізничних вокзалах. Послугу зможуть отримати ті, хто не має COVID-сертифікатів.

Нагадаємо, в Україні дотримання карантинних вимог суворіше контролюватиме поліція. Йдеться про рейди в громадському транспорті, розважальних закладах, нічних клубах, на ринках та в закладах громадського харчування.