Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нові правила карантину – хто зможе їздити в потягах. Фото: УП

Нові правила карантину — хто зможе їздити в потягах

13 жов 2021, 13:54
999

Карантин в Україні посилили у багатьох сферах. Зокрема, з 21 жовтня змінюються правила перевезень пасажирів «Укрзалізниці».

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, на поїзд пускатимуть тільки ковід-безпечних пасажирів. Про це нагадали в прес-службі «Укрзалізниці».

Залізничні перевезення у далекому сполученні (денні, нічні та швидкісні поїзди) на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови наявності:

  • документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
  • негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на коронавірус, який чинний 72 години;

Пасажирів, в яких немає «коронавірусних» документів, на поїзд пускати не будуть. Провідник має право відмовити в доступі.

На громадян віком до 18 років ці правила не будуть поширюватися. Зазначається, що повернення коштів за придбані білети здійснюється згідно з правилами перевезень.


Також «Укрзалізниця» планує розташувати платні лабораторії для експрес-тестування на коронавірус на великих залізничних вокзалах. Послугу зможуть отримати ті, хто не має COVID-сертифікатів.

Нагадаємо, в Україні дотримання карантинних вимог суворіше контролюватиме поліція. Йдеться про рейди в громадському транспорті, розважальних закладах, нічних клубах, на ринках та в закладах громадського харчування.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів