Поліція встановила на планшети програму для зчитування сертифікатів про вакцинацію

https://racurs.ua/ua/n161598-na-planshety-policeyskyh-vstanovyly-programu-dlya-zchytuvannya-kovid-sertyfikativ.html

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Нацполіція встановила на планшети поліцейських програму для зчитування даних сертифікатів про вакцинацію. Софт дозволяє зчитувати QR-код із міжнародних та внутрішніх сертифікатів.

Про це повідомив 12 жовтня на нараді голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Поліція перевірятиме дані про вакцинацію у громадському транспорті, розважальних закладах, у тому числі у нічних клубах, ринках, закладах громадського харчування — там, де це передбачено постановою Кабміну.

Обов’язковою умовою безпечної роботи є підтвердження клієнтами та персоналом своєї COVID-безпечності, — цитує Клименка прес-служба Нацполіції.



Кабмін з 21 жовтня встановив нові обмеження для міжрегіональних пасажирських перевезень, а саме — зобов’язав водіїв та пасажирів підтверджувати свою COVID-безпечність, і тому кожен учасник таких перевезень має пред’явити сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, який чинний 72 години.