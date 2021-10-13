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Ракурс
На планшеты полицейских установили программу для считывания сертификатов о вакцинации

Полицейских вооружили программой для считывания ковид-сертификатов

13 окт 2021, 13:33
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Нацполиция установила на планшеты полицейских программу для считывания данных сертификатов о вакцинации. Софт позволяет считывать QR-код с международных и внутренних сертификатов.

Об этом сообщил 12 октября на совещании председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Полиция будет проверять данные о вакцинации в общественном транспорте, развлекательных заведениях, в том числе в ночных клубах, рынках, учреждениях общественного питания — там, где это предусмотрено постановлением Кабмина.

Обязательным условием безопасной работы является подтверждение клиентами и персоналом своей COVID-безопасности, — цитирует Клименко пресс-служба Нацполиции.


Кабмин с 21 октября установил новые ограничения для межрегиональных пассажирских перевозок, а именно — обязал водителей и пассажиров подтверждать свою COVID-безопасность, и поэтому каждый участник таких перевозок должен предъявить сертификат вакцинации или ПЦР-тест, действующий 72 часа.

Источник: Ракурс


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