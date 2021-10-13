Новые правила карантина – кто сможет ездить в поездах. Фото: УП

https://racurs.ua/n161599-novye-pravila-karantina-kto-smojet-ezdit-v-poezdah.html

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Карантин в Украине усилили во многих сферах. В частности, с 21 октября меняются правила перевозок пассажиров «Укрзализныци».

Согласно решению Кабинета министров, на поезд будут пускать только ковид-безопасных пассажиров. Об этом напомнили в пресс-службе «Укрзализныци».

Железнодорожные перевозки в дальнем сообщении (дневные, ночные и скоростные поезда) на «желтом» и «красном» уровнях будут разрешены пассажирам при наличии:

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус, действующего 72 часа;

Пассажиров, у которых нет «коронавирусных» документов, на поезд пускать не будут. Проводник имеет право отказать в доступе.

На граждан в возрасте до 18 лет эти правила не будут распространяться. Отмечается, что возврат средств за приобретенные билеты осуществляется согласно правилам перевозок.

Также «Укрзализныця» планирует разместить платные лаборатории для экспресс-тестирования на коронавирус на крупных железнодорожных вокзалах. Услугу смогут получить те, у кого нет COVID- сертификатов.

Напомним, в Украине соблюдение карантинных требований будет строже контролировать полиция. Речь идет о рейдах в общественном транспорте, развлекательных заведениях, ночных клубах, на рынках и в заведениях общественного питания.