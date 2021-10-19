Антивакцинаторы с иконами пришли к Раде, фото - Pavlovskiy News

https://racurs.ua/n161810-antivakcinatory-s-ikonami-prishli-k-rade-foto.html

Ракурс

Под Верховной Радой 19 октября проходит церковный митинг против вакцинации.

В разгар новой вспышки смертности от осложнений коронавируса протестующие пришли в центр столицы с иконами и антивакцинальными лозунгами. Также митингующие принесли с собой крест.

В частности, участники акции протеста возле Рады выступают против вакцинации детей. У парламента состоялся и молебен, сообщает телеграм-канал Pavlovskiy News.

Протестующие не согласны с планами правительства разрешить вакцинацию детей. На их плакатах были надписи: «Вакцинация убивает», «Нет медицинским экспериментам. Защитим наших детей».

18 октября глава профильного комитета Михаил Радуцкий заявил, что правительство рассматривает вместе с Госпотребстандартом и технической группой Минздрава возможность вакцинации детей от 12−14 лет по медицинским показаниям, поскольку 15−20% новых инфицированных в стране — это дети.

Напомним, что в ближайшие несколько недель Киев может оказаться в «красной» зоне.

В Украине с 21 октября вводятся ограничения на пользование общественным транспортом. Для того, чтобы сесть в транспорт, людям необходимо будет иметь при себе документы, доказывающие отсутствие болезни, или же сертификат о вакцинации.