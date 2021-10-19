Рада избрала первого вице-спикера вместо Стефанчука - как голосовали нардепы

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В Верховной Раде Украины избрали нового первого заместителя председателя. 19 октября им стал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

За него в пленарном зале нашлось 256 голосов.

Голоса за Корниенко отдали фракции СН (222 голоса), группы «Доверие» и «За будущее». За Софию Федыну высказались в «ЕС» и «Батькивщине».

С Корниенко сняли членство в комитете по вопросам местного самоуправления и он занял свое место первого вице-спикера в президиуме Верховной Рады.

Корниенко во время выступления перед избранием сказал, что смарт-государству нужен «смарт-парламент». Он будет стремится сделать так, «чтобы реформы не тонули в парламенте».

Первым заместителем спикера Руслана Стефанчук могли стать Корниенко от «Слуги народа» или Федына от «Европейской солидарности».

Фракция «Слуга народа» внесла 8 октября предложение о кандидатуре Корниенко, а Ирина Геращенко заявила о кандидатуре от «Европейской солидарности» — 37-летней бывшей певице и телеведущей Федыне.

Напомним, Федына ранее с соратницей Марусей Зверобой вели прямой эфир в Facebook, в ходе которого раскритиковали общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на Донбассе.

Женщин обвинили в угрозах президенту. Был суд, Федыну отпустили под личное обязательство.

Напомним, что 8 октября спикером Рады стал Руслан Стефанчук, который ранее был первым вице-спикером.