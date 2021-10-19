Киев внесут в «красную зону», заявили в Раде

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Киев может попасть в «красную зону» карантина в ближайшее время из-за 70%-ой занятости коек, зарезервированных для инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом 19 октября заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет «ЗН».

В настоящее время Киев ввел вторую очередь больниц. Киев сегодня загружен на 70%, но это уже причина, чтобы объявлять «красную зону», — сказал Радуцкий.

«Красная» зона с понедельника действует в пяти областях Украины.

Напомним, за минувшие сутки количество киевлян, которые заболели коронавирусную инфекцию, увеличилось на 837 человек. Общее количество подтвержденных случаев в столице по состоянию на 19 октября — 245 тыс. 483.

За сутки в Украине зафиксировали 15 тыс. 579 новых подтвержденных случаев COVID-19. Среди больных аж 1 тыс. 309 детей и 282 медицинских работников. В больницы попали 2 тыс. 852 человека, а выздоровели 7 тыс. 776 больных. Больше всего новых случаев заражений за сутки в Одесской, Харьковской, Запорожской областях, Киеве.

Источник: Зеркало недели