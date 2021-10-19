Київ внесуть в «червону зону», заявили у Раді

https://racurs.ua/ua/n161809-kyyiv-vnesut-v-chervonu-zonu-zayavyly-u-radi.html

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Київ може потрапити в «червону зону» карантину найближчим часом через 70%-у зайнятість ліжок, зарезервованих для інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це 19 жовтня заявив глава парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, пише «ДТ».

Наразі Київ запровадив другу чергу лікарень. Київ сьогодні завантажений на 70%, але це вже причина, щоб оголошувати «червону зону», — сказав Радуцький.

«Червона» зона з понеділка діє в п’яти областях України.

Нагадаємо, за минулу добу кількість киян, які захворіли коронавірусною інфекцією, збільшилася на 837 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків в столиці станом на 19 жовтня — 245 тис. 483.

За добу в Україні зафіксували 15 тис. 579 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих аж 1 тис. 309 дітей та 282 медичних працівників. У лікарні потрапили 2 тис. 852 людини, а одужали 7 тис. 776 хворих. Найбільше нових випадків заражень за добу в Одеській, Харківській, Запорізькій областях, Києві.

Джерело: Дзеркало тижня