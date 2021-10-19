Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Київ внесуть в «червону зону», заявили у Раді

Київ внесуть в «червону зону», заявили у Раді

19 жов 2021, 11:38
999

Київ може потрапити в «червону зону» карантину найближчим часом через 70%-у зайнятість ліжок, зарезервованих для інфікованих коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це 19 жовтня заявив глава парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, пише «ДТ».

Наразі Київ запровадив другу чергу лікарень. Київ сьогодні завантажений на 70%, але це вже причина, щоб оголошувати «червону зону», — сказав Радуцький.

«Червона» зона з понеділка діє в п’яти областях України.

Нагадаємо, за минулу добу кількість киян, які захворіли коронавірусною інфекцією, збільшилася на 837 осіб. Загальна кількість підтверджених випадків в столиці станом на 19 жовтня — 245 тис. 483.


За добу в Україні зафіксували 15 тис. 579 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед хворих аж 1 тис. 309 дітей та 282 медичних працівників. У лікарні потрапили 2 тис. 852 людини, а одужали 7 тис. 776 хворих. Найбільше нових випадків заражень за добу в Одеській, Харківській, Запорізькій областях, Києві.

Джерело: Дзеркало тижня

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів