Карати батьків за погану поведінку дітей хочуть у Китаї

У Китаї батьків можуть почати карати за поведінку дітей

https://racurs.ua/ua/n161808-karaty-batkiv-za-poganu-povedinku-ditey-hochut-u-kytayi.html

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У Китаї можуть почати карати батьків, чиї діти демонструють «дуже погану поведінку» або вчиняють злочини.

Це передбачає висунутий законопроект «Про сприяння сімейній освіті», повідомляє CNN.

Згідно з нормами законопроекту, в разі, якщо прокурори виявлять таку поведінку дітей, їхнім опікунам буде винесено догану та наказано пройти програму сімейної освіти.

Існує багато причин, за якими підлітки поводяться погано, і відсутність або неналежне виховання в сім’ї є головною, — заявив представник Комісії з питань законодавства при Національному з’їзді народів парламенту Китаю Цан Тівай.

Також цей документ вимагає від батьків організувати час для відпочинку дітей, ігор та фізичних вправ.

Законопроект планують розглянути цього тижня.

У 2021 році Пекін активно зайнявся дітьми:

Міністерство освіти обмежило ігрові години для неповнолітніх, дозволяючи їм грати в онлайн-ігри протягом однієї години лише у п’ятницю, суботу та неділю;

влада почала боротися проти «сліпого» поклоніння знаменитостям в Інтернеті;

домашнє завдання скоротили та заборонили навчання після уроків з основних предметів у вихідні та канікули, через побоювання щодо перевантаження дітей важким академічним тягарем;

молодих китайців закликають бути менш «жіночними» та більш «мужніми»;

Міносвіти закликало школи просувати такі види спорту як футбол.

Джерело: CNN