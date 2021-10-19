Карати батьків за погану поведінку дітей хочуть у Китаї

Карати батьків за погану поведінку дітей хочуть у Китаїhttps://racurs.ua/ua/n161808-karaty-batkiv-za-poganu-povedinku-ditey-hochut-u-kytayi.htmlРакурс
У Китаї можуть почати карати батьків, чиї діти демонструють «дуже погану поведінку» або вчиняють злочини.
Це передбачає висунутий законопроект «Про сприяння сімейній освіті», повідомляє CNN.
Згідно з нормами законопроекту, в разі, якщо прокурори виявлять таку поведінку дітей, їхнім опікунам буде винесено догану та наказано пройти програму сімейної освіти.
Існує багато причин, за якими підлітки поводяться погано, і відсутність або неналежне виховання в сім’ї є головною, — заявив представник Комісії з питань законодавства при Національному з’їзді народів парламенту Китаю Цан Тівай.
Також цей документ вимагає від батьків організувати час для відпочинку дітей, ігор та фізичних вправ.
Законопроект планують розглянути цього тижня.
У 2021 році Пекін активно зайнявся дітьми:
- Міністерство освіти обмежило ігрові години для неповнолітніх, дозволяючи їм грати в онлайн-ігри протягом однієї години лише у п’ятницю, суботу та неділю;
- влада почала боротися проти «сліпого» поклоніння знаменитостям в Інтернеті;
- домашнє завдання скоротили та заборонили навчання після уроків з основних предметів у вихідні та канікули, через побоювання щодо перевантаження дітей важким академічним тягарем;
- молодих китайців закликають бути менш «жіночними» та більш «мужніми»;
- Міносвіти закликало школи просувати такі види спорту як футбол.
Джерело: CNN